Cronaca 158

Furgone esce fuori strada tra Villalba e Vallelunga: 34enne ferito trasportato in ospedale

Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile

Redazione

13 Dicembre 2019 14:59

Sulla strada statale 121 “Catanese” il traffico è provvisoriamente bloccato al km 165,300, tra Villalba e Vallelunga Pratameno (CL), per consentire le operazioni di rimozione di un furgone, uscito autonomamente di strada.

Nel sinistro, avvenuto questa mattina, un uomo di 34 anni, M.S. le iniziali, è rimasto ferito. L'uomo è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Mussomeli per un trauma cranico in codice giallo.



Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.



