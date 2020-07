Cronaca 361

Furetto chiuso in piccolo cassetto di legno, proprietario denunciato dalla polizia

L'uomo aveva chiuso il furetto in una scatola di legno, messa all'interno di una busta nel bagagliaio

Redazione

11 Luglio 2020 11:36

Un furetto chiuso in una piccola scatola di legno, che aveva dei fori, che era in una busta all'interno di un portabagagli, chiuso, di un'auto è stato scoperto da agenti del commissariato Librino di Catania durante dei controlli nel Villaggio Delfino nella zona dell'Oasi del Simeto. Considerato il forte caldo e la circostanza - l'animale sembrava essere senza acqua né cibo già da tempo - il proprietario del furetto è stato denunciato dalla polizia per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura tali da creargli gravi sofferenze. (ANSA).

