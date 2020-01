Cronaca 219

Fuori pericolo la donna di Gela ricoverata a Caltanissetta per una meningite

Le terapie hanno avuto risultati positivi e adesso la donna, sui quali i medici inizialmente si erano riservati la prognosi, sta bene

Rita Cinardi

30 Gennaio 2020 15:00

E' fuori pericolo la settantenne di Gela ricoverata lo scorso 19 gennaio all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta per una meningite di origine batterica. La pensionata, in un primo tempo era stata ricoverata al "Vittorio Emanuele" di Gela per poi essere trasferita nel capoluogo, nel reparto di Malattie Infettive guidato da Alfonso Averna. Le terapie hanno avuto risultati positivi e adesso la donna, sui quali i medici inizialmente si erano riservati la prognosi, sta bene ed è stata dichiarata fuori pericolo.



