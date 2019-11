Attualita 69

Fuori Caltaqua, politici assenti in consiglio comunale a Gela. La Cgil: spostiamo la protesta in Sicilia

Il segretario provinciale della Cgil, Ignazio Giudice, propone di protestare davanti gli aeroporti e a Messina

Redazione

09 Novembre 2019 12:30

Il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale hanno indetto un consiglio comunale monotematico sull'acqua, hanno fatto bene dato che di acqua si vive e si può anche soffrire dato il "caro acqua" nonostante sia torbida, non bevibile e neppure potabile, non è erogata per tutte le 24 ore e tutti siamo costretti a comprare centinaia di casse di acqua e chiamare l'autobotte pagandola senza che nessuno rimborsa. La CGIL, si legge in una nota del segretario rpovinciale di Caltanissetta, Ignazio Giudice, denuncia l'assenza del Governo Regionale, di Caltaqua, Ato, asp, assessorato enti locali e di gran parte della deputazione. Queste assenze sono scandalose e noi dobbiamo denunciarle pubblicamente con forza e non possiamo limitarci a ciò, dobbiamo organizzare pullman per protestare a Palermo e chiedere rispetto per i gelesi. Ci sono parecchi killer della città, stanno uccidendo migliaia di giovani e stanno abbassando la qualità della vita di tutti. Dobbiamo protestare davanti agli aeroporti siciliani e allo stretto di Messina così vediamo se si ricordano di Gela. Dobbiamo farci sentire perché se non è la politica a venire in città saremo noi ad andare da loro, perché ognuno si assuma la propria responsabilità istituzionale, perchè i politici che in questi 15 anni hanno incontrato Caltaqua dovrebbero dirci di cosa hanno discusso.... sicuramente di tanti argomenti tranne delle inadempienze e delle tariffe tra le più alte d'Italia. Resistere e pretendere fatti!!!

