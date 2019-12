Attualita 60

"Fuori Caltaqua", il Comitato di Gela avvia una petizione: chiesta moratoria di 24 mesi in attesa che l'acqua sia potabile

La petizione verrà inviata al presidente della Regione affinchè venga garantito un servizio idrico adeguato

Redazione

02 Dicembre 2019 16:35

Il comitato "Fuori Caltaqua", presieduto da Massimo Vella, ha avviato una petizione con la quale i cittadini di Gela, unitamente ai residenti degli altri 21 comuni della provincia di Caltanissetta, chiedono al Presidente della Regione Siciliana, Nello MUSUMECI, visti i grandi disagi che i cittadini hanno, una moratoria relativamente al servizio idrico. Ecco le ragioni della petizione: o acqua fornita saltuariamente;

o aria conteggiata in fattura:

o acqua non potabile;

o rotture sistematiche nonostante gli interventi, nella linee di distribuzione;

o conguagli 2018 abnormi e senza rispondenze sui consumi;

o mancate letture dell'effettivo consumo dell'acqua;

chiedono una moratoria di 24 mesi, affinchè vengano:

o bloccati aumenti;

o conguagli;

o verificata la salubrità dell'acqua all'interno della distribuzione all'arrivo nei contatori;

o controllo del passaggio d'aria nei contatori;

o verifica della effettiva depurazione delle acque provenienti dalle fognature

al fine che venga garantita h24 l'acqua potabile e una depurazione puntuale con costi sostenibili per il territorio che versa in condizioni sociali gravissime.

I cittadini hanno creato un comitato spontaneo ed una pagina facebook, per sensibilizzare cittadini e testate giornalistiche, ora è giusto che il Presidente della Regione Siciliana Nello MUSUMECI si adoperi affinchè i cittadini non siano più vessati.





