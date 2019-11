Attualita 175

"Fuori Caltaqua", Gela scende in piazza: in municipio Polizia in tenuta antisommossa

Centinaia di cittadini hanno preso parte ad una manifestazione inscenata contro le bollette salate e i disservizi di Caltaqua

Redazione

08 Novembre 2019 22:35

Gela scende in piazza contro il caro bollette dell’acqua. Nelle ultime settimane ai gelesi sono arrivate i bollettini del servizio idrico per il trimestre estivo, in più la società Caltaqua, che effettua il servizio di erogazione d’acqua in provincia di Caltanissetta, ha inserito il conguaglio stabilito lo scorso anno dall’Ato idrico. Da qui la ribellione. Gli importi variano e, in alcuni casi, sono superiori anche ai tre mila euro.

Attraverso Fb Massimo Vella ha creato un gruppo chiamato “Fuori Caltaqua” che in poche settimane ha avuto nove mila adesioni. Alle 18,30 in Piazza Umberto si è tenuto un incontro durante il quale è stato comunicato l’avvio di una class action per presentare reclamo contro la società. Il gruppo di manifestanti si è recato poi in Municipio in cui alle 20,30 si deve riunire il consiglio comunale per discutere della problematica idrica. Al Comune ci sono i poliziotti dell’antisommossa che stanno impedendo l’accesso ai manifestanti che vogliono avere spiegazioni dai consiglieri comunali. I cittadini chiedono anche di poter parlare con il primo cittadino Lucio Greco che in passato si è reso protagonista di diverse battaglie contro la società Caltaqua.

