"Fuori Caltaqua", a Gela nasce un comitato spontaneo. Su Facebook conta 8600 iscritti

Il comitato ha già promosso un primo incontro spontaneo. L'obiettivo è quello di interloquire con l'amministrazione comunale

Redazione

01 Novembre 2019 09:43

A Gela si è costituito un comitato spontaneo contro i soprusi e le vessazione del gestore idrico a Gela. Dopo la formazione del gruppo su Facebook e dopo il primo incontro, spontaneo, che ha visto più di 200 cittadini ritrovarsi nel quartiere cantina Sociale, per ricevere le loro rimostranze e problematiche scaturite dal conguaglio effettuato dal gestore, sotto la spinta di più 8600 iscritti, è stato deciso di costituire un questo comitato, che si occuperà di interloquire con l'amministrazione comunale, i gestori e con tutti coloro che hanno contezza del e nel problema.saremo intransigenti, vogliamo cambiare questo modo di agire di una società che si è permessa, perchè le è stato permesso, di agire come ha voluto in città e forse anche in provincia.Faremo volantinaggio, gazebo e manifestazioni per informare i cittadini che per troppo tempo sono rimasti soli, senza interlocutori validi. noi diciamo basta a questo modo di trattare il cittadino. Faremo di tutto per cambiare questo stato di cose, se chi ci governa è lento noi saremo saette.



