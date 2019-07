Sport 61

Fumata bianca in casa Pro Nissa, riconfermato Colore. Flavio La Malfa lascia per motivi di lavoro

Per il laterale, in forza già da qualche anno alla Pro Nissa, richiesto da parecchie squadre di C e di B, è stato deciso per la sua riconferma

Redazione

16 Luglio 2019 10:08

A distanza di qualche settimana siamo lieti di annunciare la chiusura positiva della trattativa che ha portato alla riconferma del nisseno Gabriele Colore (nella foto a destra). Per il laterale, in forza già da qualche anno alla Pro Nissa, richiesto da parecchie squadre di C e di B dopo un’attenta riflessione da parte dei vertici dirigenziali si è deciso per la sua riconferma. Inizialmente lo stesso giocatore aveva manifestato la volontà di non proseguire con il progetto biancoscudato per poi fare un passo indietro. Colore rappresenta un altro tassello che va a rinforzare ulteriormente la rosa degli elementi di spicco nello scacchiere di mister Tarantino. Intanto la società comunica che Flavio La Malfa (nella foto a sinistra) oramai considerato da tutti un “figlio adottivo”, non farà più parte del gruppo per la prossima stagione. Il giocatore ennese per motivi di lavoro, che lo porteranno a lasciare la Sicilia, dovrà rinunciare al rinnovo proposto dalla società. La dirigenza ringrazia Flavio per l’attaccamento e la professionalità manifestata in tutti questi anni di militanza con la maglia biancoscudata.

A distanza di qualche settimana siamo lieti di annunciare la chiusura positiva della trattativa che ha portato alla riconferma del nisseno Gabriele Colore (nella foto a destra). Per il laterale, in forza già da qualche anno alla Pro Nissa, richiesto da parecchie squadre di C e di B dopo un’attenta riflessione da parte dei vertici dirigenziali si è deciso per la sua riconferma. Inizialmente lo stesso giocatore aveva manifestato la volontà di non proseguire con il progetto biancoscudato per poi fare un passo indietro. Colore rappresenta un altro tassello che va a rinforzare ulteriormente la rosa degli elementi di spicco nello scacchiere di mister Tarantino. Intanto la società comunica che Flavio La Malfa (nella foto a sinistra) oramai considerato da tutti un “figlio adottivo”, non farà più parte del gruppo per la prossima stagione. Il giocatore ennese per motivi di lavoro, che lo porteranno a lasciare la Sicilia, dovrà rinunciare al rinnovo proposto dalla società. La dirigenza ringrazia Flavio per l’attaccamento e la professionalità manifestata in tutti questi anni di militanza con la maglia biancoscudata.

News Successiva Nasce a Caltanissetta una scuola di calcio femminile "Barbie girls": ideatori del progetto Marco D'Arma e Gianluca Italia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews