Cronaca 1248

Fuga migranti a Caltanissetta: le forze dell'ordine ne rintracciano 118 su 184

Continuano le ricerche. Messe a disposizione tutte le pattuglie di polizia e carabinieri

Rita Cinardi

27 Luglio 2020 08:03

Sono stati rintracciati e riportati al Cara di Pian del Lago 118 migranti su un totale di 184 fuggiti ieri dalla struttura. I migranti erano obbligati a rispettare la quarantena. Ieri però, intorno alle 18, hanno iniziato una fuga di massa. Le forze dell'ordine hanno lavorato tutta la notte per rintracciarli e stanno continuando le ricerche. Tutte le pattuglie di polizia e carabinieri sono al momento impiegate nelle ricerche. Molti dei migranti sono fuggiti scalzi tra le campagne. "Mi sto recando in Comune - ha detto il sindaco Roberto Gambino - a scrivere una nota al ministro Luciana Lamorgese ribadendo che la struttura di Caltanissetta non è in grado di contenere queste persone, perché evidentemente non è idonea. Pretendo che non venga più nessuno a Caltanissetta e che il Cara venga svuotato dai quarantenati. Ringraziamo le forze dell’ordine per aver rintracciato più di 100 migranti ma rimango dell’opinione che non possono stare qui".

