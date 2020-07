Cronaca 666

Fuga dei migranti da Pian del Lago: a scatenarla una fake news sui rimpatri

Il prefetto Cosima Di Stani ha spiegato ai microfoni di Tgr i motivi che avrebbero scatenato il panico tra i migranti in fuga

Rita Cinardi

28 Luglio 2020 08:38

“Tramite telefoni hanno ricevuto informazioni distorte che a Lampedusa stavano effettuando rimpatri ed espulsioni e da qui è nato il tentativo di fuga". A spiegare quanto sarebbe accaduto nel pomeriggio di domenica ai microfoni di Tgr il prefetto Cosima Di Stani. La fuga dei migranti dunque sarebbe scaturita da una fake news che in breve tempo è rimbalzata da cellulare in cellulare. "Voci infondate - spiega il rappresentante del governo - ma ritenute verosimili perché la maggior parte dei migranti è di nazionalità tunisina. A nessuno, secondo quanto stabilito dal diritto d’asilo costituzionale, può essere impedito di presentare richiesta d’asilo politico ma allo stesso tempo è a tutti noto che le richieste d’asilo o di protezione avanzate dai cittadini provenienti dalla Tunisia sono sistematicamente bocciate perché non ci sono conflitti in corso o persecuzioni nel Paese. La notizia ricevuta in modo distorto è stata quindi ritenuta attendibile e probabilmente ha provocato il panico".

