Frode fiscale a Parma, arrestati anche due gelesi: Ennio Di Pietro e Franco Ingegnoso

Operazione Work in progress della Finanza nel settore dell'impiantistica industriale. Coinvolti imprenditori e professionisti

Redazione

18 Maggio 2020 12:53

I finanzieri del comando provinciale di Parma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma su richiesta della Procura della Repubblica (pm Paola Dal Monte), nei confronti di un sodalizio criminoso dedito alla commissione di plurimi reati di frode fiscale.



La misura cautelare riguarda sette persone, tra imprenditori e professionisti, operanti nel settore della metalmeccanica e dell’impiantistica industriale attraverso due distinti Consorzi riconducibili a due imprenditori.

Sono stati svolti sequestri per equivalente, fino a concorrenza delle imposte evase, per circa 12 milioni di euro di euro, su conti correnti, depositi e immobili riconducibili agli indagati. Sono finiti al momento nella rete degli investigatori 75 immobili, 55 quote societarie, 49 autoveicoli e sono stati trovati anche dei lingotti d'oro.

Le indagini, dirette e coordinate dalla Procura della Repubblica di Parma e svolte dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Parma, hanno consentito individuare un articolato meccanismo di frode attraverso il quale il sodalizio criminale riusciva a fornire, a importanti aziende di rilevo nazionale e internazionale operanti in territorio emiliano, servizi e manodopera a prezzi fuori mercato.

Il procuratore capo Alfonso D'Avino e il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Gianluca De Benedictis, hanno illustrato i dettagli dell'operazione che al momento - come precisato dal procuratore - è incentrata su reati fiscali "ma siamo pronti a trasmettere l'ordinanza, per quanto di interesse, all'autorità giuzaria antimafia".

Questo anche alla luce dei trascorsi giudiziari di Gigliotti.

Nello specifico sei persone sono in carcere e una è agli arresti domiciliari. Indagate nel complesso 36 persone e contestati oltre centoventi capi di imputazione per i reati di associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti inesistenti ed alla indebita compensazione di debiti con crediti inesistenti.

In alcuni casi, nei quali sono emerse triangolazioni fittizie con società di diritto estero, è stata anche contestata la transnazionalità del reato, ovvero la commissione di reati in più stati dell’Unione Europea (Romania).

Sotto la lente di ingrandimento della Procura della Repubblica e delle Fiamme Gialle sono finiti soprattutto due consorzi: Gf Nuove Tecnologie, oggi denominato Steel Tech, e Ifc Impianti, con le relative società consorziate, operanti nel settore dell’impiantistica industriale.

I consorzi (la cui clientela è costituita anche da società di rilevanti dimensioni e di elevato spessore imprenditoriale nelle province di Parma e Reggio Emilia), sono riconducibili, di fatto, rispettivamente, a Franco Gigliotti e a Francesco Ingegnoso.



Il modus operandi di tale Consorzi può ritenersi articolato in tre momenti distinti ma nel contempo complementari:

il primo momento è costituito dalle due entità consortili GF NUOVE TECNOLOGIE S.c.p.a. e CONSORZIO I.F.C. IMPIANTI, utilizzate, rispettivamente, da GIGLIOTTI Franco e INGEGNOSO Francesco per relazionarsi con importanti società del parmense o del reggiano e ottenere affidamenti di lavori sempre più cospicui e prestigiosi.



Il secondo momento è costituito dalle società consorziate facenti parte delle due entità consortili GF NUOVE TECNOLOGIE S.c.p.a. e CONSORZIO I.F.C. IMPIANTI, le quali hanno avuto un ruolo principale nella realizzazione delle attività illecite.



Tali società, infatti, gestite di fatto rispettivamente sempre da Gigliotti e Ingegnoso tramite diversi prestanome, hanno eseguito materialmente i lavori presso le imprese committenti dei consorzi, utilizzando svariati lavoratori regolarmente assunti e retribuiti ed emettendo regolari fatture, nei confronti dei Consorzi, per le prestazioni eseguite; utilizzato le fatture fittizie emesse da numerose società cartiere per abbattere il reddito imponibile ed ottenere consistenti crediti Iva e compensato indebitamente i debiti tributari, in alcuni casi, con crediti fiscali inesistenti al fine di non versare le imposte dovute.



La terza fase è costituita dalle cosiddette società cartiere, utilizzate consapevolmente e volontariamente dai loro rappresentanti legali e/o degli amministratori di fatto al fine di emettere fatture per operazioni inesistenti nei confronti delle società facenti parte dei due consorzi.



Attraverso l’utilizzo di queste complesse ed artificiose modalità, Franco Gigliotti e Francesco Ingegnoso nel tempo, sono riusciti ad ottenere, a favore delle società, indebiti benefici e sostanziali risparmi finanziari mediante la sistematica evasione delle imposte sui redditi ed dell’Iva, riuscendo a proporre i propri servizi a prezzi estremamente concorrenziali ed a conquistare consistenti quote di mercato nel settore metalmeccanico e dell’impiantistica industriale.



Le indagini finanziarie hanno invece consentito di ricostruire i flussi finanziari derivanti dall’emissione delle fatture fittizie, in parte confluiti sui conti correnti esteri intestati a società con sede in Romania ed in parte transitati sui conti correnti delle società cartiere ubicate in diverse parti del territorio nazionale.



In quest’ultimo caso, è stato accertato come le provviste di denaro, incassate a fronte delle fatture fittizie, venissero pressoché contestualmente prelevate (direttamente in contanti) – o comunque convogliate su carte di credito prepagate - per fungere da riserve occulte di liquidità e consentire ai vertici del programma criminoso la monetizzazione del profitto dei reati commessi.



In merito alla compensazione di debiti tributari, è stato constatato come il consulente fiscale compilasse, per conto delle società assistite, i modelli di pagamento F24 utilizzando in compensazione crediti fiscali inesistenti, riferiti ad incentivi e/o investimenti in aree svantaggiate, di fatto mai avvenuti.



Nel loro complesso, le indagini hanno permesso di accertare fatture per operazioni inesistenti, emesse da 18 distinte imprese cartiere, di cui 3 di esse dislocate fittiziamente in Romania, per un importo di oltre 60.000.000 di euro, nonché crediti fittizi utilizzati in compensazione per oltre 3.500.000 di euro.



Sulla scorta di tutte le fattispecie delittuose accertate da Mattia Fiorentini. Gip del Tribunale di Parma, ha disposto l’applicazione della custodia in carcere nei confronti di sei persone e degli arresti domiciliari nei confronti di un'altra.



Quanto in particolare al consorzio Gf, nell’ordinanza viene sottolineata la sussistenza di un accordo stabile tra quattro persone, ritenute evidentemente il vertice pensante di una vera e propria struttura delinquenziale, tanto che ad essi viene contestato il reato associativo; si tratta di Gigliotti Franco, il quale dirigeva e coordinava l’intera galassia delle consorziate, amministrate da prestanone; pur in stato di detenzione per la c.d. operazione Stige della Dda di Catanzaro, egli ha continuato di fatto a gestire il consorzio e a dare ordini attraverso soggetti a lui particolarmente vicini (tra questi, Fanticini Giuliano, già destinatario di pregressa ordinanza cautelare); Gigliotti Giuseppe, cugino di Gigliotti Franco, amministratore di diritto di due società consorziate (Gg Service srl e Gg Service srls) a vantaggio delle quali ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalle cosiddette cartiere ed ha utilizzato in compensazione crediti di imposta inesistenti; rilevante, ai fini dell’apporto cosciente alle finalità dell’associazione, è apparsa la vicenda estorsiva ai danni di un’impresa che aveva intenzione di partecipare ad una gara cui era invece interessato il Consorzio in esame, vicenda per la quale a suo tempo fu emessa ordinanza cautelare a carico di Gigliotti Giuseppe (quale mandante di un danneggiamento a mezzo incendio ai danni dell’impresa concorrente) e di Greco Francesco (quale esecutore materiale); Romeo Pasquale, legale rappresentante di una delle società consorziate (P.R. Service srl); secondo il GIP, questi non solo ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalle società cartiere a disposizione del consorzio ed utilizzato in compensazione crediti di imposta insussistenti, ma ha dato un contributo causale alla struttura associativa, partecipando a pieno titolo (anche per essere il fratello della segretaria di Gigliotti Franco) alle dinamiche del Consorzio, tanto da partecipare in prima persona alle complesse trattative con l’imprenditore rimasto poi vittima dell’attentato commissionato da Gigliotti Giuseppe; Di Pietro Ennio, professionista, depositario delle scritture contabile e consulente fiscale delle società del gruppo facente capo a Gigliotti Franco, ha curato innanzitutto l’invio telematico delle dichiarazioni annuali nelle quali venivano operate le indebite compensazioni; tuttavia, al di là di questo compito istituzionale, egli fungeva da raccordo per qualsiasi problema delle società del gruppo, nel senso che, a prescindere dalla competenza pressochè esclusiva nel settore rispetto agli altri indagati, è emerso che fosse lui ad orchestrare la strategia delle cessioni dei crediti IVAS (peraltro quasi sempre creati in maniera fittizia). La gravità indiziaria a suo carico viene ricavata dal GIP anche dalla circostanza che egli fosse tenutario delle scritture contabili non solo delle società italiane, ma anche delle c.d. cartiere rumene.



Il professionista Di Pietro Ennio è accusato altresì -al di fuori del contesto associativo- di aver utilizzato il medesimo modus operandi appena descritto (indebite compensazioni) in favore di altre società facenti capo a soggetti diversi (CRJ Impianti; Food Tech Impianti; Tecno System) riconducibili al Consorzio I.F.C. Impianti, di fatto gestito da Ingegnoso Francesco.



A prescindere dal profilo associativo appena sintetizzato, le contestazioni riguardano altresì:



Ingegnoso Franco, con l’accusa di aver utilizzato, per la società Futura Project (di cui era amministratore di fatto), fatture per operazioni inesistenti emesse da società cartiere, ed altresì per avere effettuato, in favore delle società Crj Impianti srl, Food Tech Impianti, Tecno System (di cui era altresì amministratore di fatto), indebite compensazioni di imposta con crediti di imposta risultati inesistenti; trattasi delle società riconducibili al più volte citato Consorzio I.F.C. Impianti.



Vitale Alessandro, quale legale rappresentante di varie società (Extra Holding; PHFC) nei cui confronti è stata ritenuta sussistente la gravità indiziaria per plurime vicende riconducibili ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di imprese del gruppo-Gigliotti (art. 8 d lgs 74/2000), in concorso con Mari Michele;



Mari Michele, il quale, oltre che in concorso con Vitale Alessandro, avrebbe operato in proprio e pertanto, quale legale rappresentante di alcune società (Extra Holding; Ferol srls), gli vengono contestati ulteriori reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di imprese del gruppo-Gigliotti (art. 8 d lgs 74/2000).



Oltre al profilo personale, come anticipato, l’ordinanza cautelare ha ad oggetto anche sequestri preventivi di somme di denaro, disposti a carico delle società a vario titolo coinvolte nelle illecite operazioni fiscali (circa venti società); in mancanza, o per il residuo, il GIP ha disposto che il sequestro venga effettuato a carico dei soggetti che si sarebbero resi responsabili di detti reati, ovvero, da un lato, i legali rappresentanti delle società e, dall’altro, i gestori di fatto delle stesse.



In attuazione del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, fino alla concorrenza dell’importo di circa 12.000.000 di euro di imposte evase, è stato disposto il blocco della liquidità presente sui rapporti finanziari di 24 distinte persone giuridiche ed il sequestro di n. 75 immobili, n. 49 autoveicoli e n. 55 quote societarie.



Contestualmente all’esecuzione della misura cautelare e reale sono state effettuate complessivamente 20 perquisizioni locali, interessando oltre la provincia di Parma anche le provincie di Bologna, Reggio Emilia, Rimini, Lodi, Torino, Palermo, Agrigento e Caltanissetta, con l’impiego di circa duecento finanzieri.



I beni destinatari del provvedimento di sequestro sono dislocati nelle provincie di Parma, Rimini, Reggio Emilia, Milano, Monza, Lodi, Varese, Torino, Cuneo, La Spezia, Reggio Calabria, Crotone, Caltanissetta, Enna, Agrigento, Taranto, Napoli, Caserta e Cagliari.



Nel sistema economico locale, hanno sottolineato gli investigatori, "oltre a un ingente danno per l’erario, il meccanismo fraudolento ha causato (e causa tuttora) un rilevante danno per le concorrenti del mercato di riferimento, poiché le imprese che operano nel rispetto della normativa sono costrette a sopportare una pressione fiscale (e quindi dei costi) ben maggiori, con conseguente impossibilità di offrire manodopera ai prezzi proposti dai consorzi oggetto di indagine".



Per questo l'’azione investigativa dell’autorità giudiziaria e delle Fiamme Gialle "proseguirà per contrastare le più gravi ed insidiose forme di frode fiscale che alterano gli equilibri di mercato e per tutelare gli operatori economici che agiscono nella legalità".



