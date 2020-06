Attualita 145

Frana al lungomare di Gela, Greco: "I lavori saranno completati tra poche settimane"

I lavori sono stati affidati dal Genio Civile in somma urgenza all’impresa incaricata.Tanti i disagi per gli automobilisti

Redazione

01 Giugno 2020 16:33

I lavori per il ripristino e la messa in sicurezza del costone prospicente su lungomare sono stati affidati dal Genio Civile in somma urgenza all’impresa incaricata. Lo ha sottolineato il sindaco Lucio Greco rispondendo alle numerose sollecitazioni dei cittadini che non possono transitare con le proprie auto in via Mare per l’interruzione causata dalla frana di una parte del costone. “Abbiamo anche chiesto al Genio Civile di poter di garantire con tutte le prescrizioni del caso quantomeno una sola corsia di marcia ma ci è stato risposto che per motivi di sicurezza non è possibile”. Va ricordato come l’amministrazione si sia subito attivata per ridurre al minimo i tempi di intervento ma bisogna sottolineare come la competenza sia del demanio marittimo e dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, che ha demandato al Genio civile l’intervento di somma urgenza. Il Comune sta comunque ogni giorno monitorando l’iter, che dovrebbe concludersi entro poche settimane, compreso l’intervento.

