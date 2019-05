Salute 322

Frammenti di metallo, Lidl richiama la pizza prosciutto e funghi "Chef Select"

Nel prodotto potrebbero essere presenti piccoli frammenti di metallo. Non è quindi possibile escludere che sussista un pericolo per la salute. La clientela è pregata di non consumare più il prodotto

Redazione

30 Maggio 2019 22:25

Lidl prega tutti i clienti di non consumare la pizza prosciutto funghi "Chef Select" con scadenza minima 02/06/2019: al loro interno possono nascondersi pezzetti di metallo. La decisione è stata presa con l'azienda produttrice, la società alimentare Sodebo in accordo con l'Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (Afsca). Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, a tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione (pericolo di lesioni). I clienti che hanno a casa il prodotto interessato possono riportarlo alla loro filiale Lidl dove verrà loro rimborsato il prezzo di vendita.

Lidl prega tutti i clienti di non consumare la pizza prosciutto funghi "Chef Select" con scadenza minima 02/06/2019: al loro interno possono nascondersi pezzetti di metallo. La decisione è stata presa con l'azienda produttrice, la società alimentare Sodebo in accordo con l'Agenzia federale belga per la sicurezza della catena alimentare (Afsca). Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, a tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione (pericolo di lesioni). I clienti che hanno a casa il prodotto interessato possono riportarlo alla loro filiale Lidl dove verrà loro rimborsato il prezzo di vendita.

News Successiva A Caltanissetta il VII Forum di Endocrinochirurgia: interventi in diretta su due pazienti

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews