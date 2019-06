Cronaca 290

Forze dell'ordine, Salvini: "Arrivano i rinforzi". A Caltanissetta saranno 10 unità

Complessivamente saranno 672 donne e uomini. Un primo contingente di 479 unità sarà operativo già dal 1 luglio

Redazione

08 Giugno 2019 21:21

In arrivo rinforzi delle forze dell’ordine, in beve tempo in Sicilia. 672 donne e uomini in divisa per i presidì siciliani. Sono gli operatori delle Forze dell’ordine che arriveranno nei prossimi mesi nelle province della Sicilia. Lo rende noto, in un comunicato, il ministero dell’Interno. E presto saranno ancor piu’ rafforzate dai 4.290 allievi carabinieri che verranno immessi in servizio entro il 2023 e in quota parte destinati anche in regione. In particolare un contingente interforze di 479 unita’ sara’ gia’ operativo dal prossimo 1 luglio nell’ambito del potenziamento degli uffici delle Forze dell’ordine predisposto in vista della bella stagione e finalizzato a specifici progetti individuati dal Viminale. Di questi 100 a Palermo, 47 a Catania, 34 ad Agrigento, 10 a Caltanissetta, 15 ad Enna, 98 a Messina, 26 a Ragusa, 42 a Siracusa e 107 a Trapani. Ulteriori 193 agenti della Polizia di Stato, assunti a seguito dei concorsi programmati, entro aprile 2020, saranno distribuiti nelle varie questure: 60 a Palermo, 30 a Catania, 10 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 20 ad Enna, 25 a Messina, 8 a Ragusa, 10 a Siracusa e 15 a Trapani. “Felice di annunciare l’arrivo di nuove Forze dell’ordine in Sicilia – afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini – Avevamo promesso assunzioni e particolare attenzione al territorio. Stiamo mantenendo la parola, dopo anni di tagli che hanno penalizzato le donne e uomini in divisa a discapito della sicurezza”

