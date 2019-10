Politica 184

Forza Italia, Mancuso: "Non consegneremo la Sicilia a chi ritiene il Sud una succursale del Nord"

Il deputato di Forza Italia, Michele Mancuso, afferma che verrà mobilitato il territorio per dare risposte concrete

Redazione

28 Ottobre 2019 15:12

"La storia di Forza Italia, da venticinque anni a questa parte, fa da corollario ad un sodalizio che al Sud ha celebrato grandi vittorie: quello tra Miccichè e Berlusconi. È per tale motivo che la provocazione del primo va intesa come atto d'amore sia per il Presidente Berlusconi che per tutto il Sud, su cui gravano i venti del sovranismo e del populismo esasperato. Noi però non staremo fermi, aspettando di consegnare la Sicilia a chi ritiene il Sud una succursale periferica del Nord. Mobiliteremo il territorio e non per fare selfie o altre buffonate da circo. Ma per dare risposte concrete al disagio infrastrutturale e occupazionale". Così dichiara l'on. Michele Mancuso, deputato di Forza Italia al Parlamento Siciliano.

"Su Figuccia ormai le parole sono sprecate - conclude il Parlamento nisseno. Per qualche secondo di elemosinata visibilità è andato a infangare la Sicilia da Giletti e da Giordano. Lui il nuovo che avanza? Si tolga i panni da tribuno della plebe e faccia la persona seria se ci riesce. È squallido quando per sedersi in qualche salotto televisivo, baratta la dignità dei siciliani per il proprio tornaconto. I numeri di Forza italia in Sicilia e nel Mezzogiorno rappresentano la vera differenza insieme al nome Berlusconi. Il resto sono vane ricerche di poltrone che non ci appartengono".





