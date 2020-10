Politica 263

Forza Italia Campofranco, Mancuso (FI): "Cresce la squadra, il partito conferma grande impegno sul territorio"

Nazzareno Falletta è stato nominato nuovo responsabile del turismo e dello spettacolo di Forza Italia a Campofranco, Angelo Giuliano coordinatore di Forza Italia Giovani e Salvatore Vitellaro, vice del coordinatore Corsaro

22 Ottobre 2020 08:48

Il coordinatore cittadino di Campofranco, Rocco Corsaro, di concerto con l’onorevole Michele Mancuso, nominano Nazzareno Falletta nuovo responsabile del turismo e dello spettacolo di Forza Italia a Campofranco, Angelo Giuliano coordinatore di Forza Italia Giovani e Salvatore Vitellaro, vice del coordinatore Corsaro."Faletta, già presidente dell’associazione Giovani di Santa Rita e Giuliano, giovane imprenditore, unitamente a Vitellaro, rappresentano nuova linfa locale per il partito, che giorno dopo giorno conferma una presenza che nel nisseno cresce ed è in salute. Che questo sia da stimolo per continuare a fare meglio per il bene del territorio". Lo afferma il deputato regionale e coordinatore di Forza Italia nella provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, a seguito delle nuove nomine.





