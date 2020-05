Politica 174

Forza Italia Butera, costituito il nuovo gruppo consiliare. Mancuso (FI): "Avviato il progetto di rinnovamento"

Un progetto ambizioso il progetto di rinnovamento del partito a livello provinciale portato avanti dal deputato dell'Ars Michele Mancuso

Redazione

22 Maggio 2020 09:40

Caltanissetta, 22/05/2020: Nella seduta del 20 maggio scorso del Consiglio Comunale di Butera si è ufficialmente costituito il gruppo consiliare di Forza Italia, composto consiglieri Comunali: Calogero Ferreri (Capogruppo), Rosario Famà e Giusi Pisano. “Il neo gruppo consiliare – recita la nota dei tre consiglieri – nell'esprimere apprezzamento del lavoro fin qui svolto dall'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Filippo Balbo, intende, innanzitutto, continuare il rapporto di leale e costante collaborazione col Sindaco e con le altre forze politiche che compongono la maggioranza di governo, nonché con le forze politiche di minoranza, con l'intento di identificare un’azione politica già operativa nel governo della Città e soprattutto per fronteggiare le molte emergenze che preoccupano i nostri cittadini. Forza Italia Butera oggi gioca un ruolo di prestigio a tutti i livelli. Con la costituzione del gruppo “Forza Italia” intendiamo rafforzare l’azione di governo. Un progetto ambizioso il progetto di rinnovamento del partito a livello provinciale portato avanti dall'On. Michele Mancuso ed a livello regionale dal Presidente Gianfranco Miccichè è ambizioso, perché tende a restituire quelle radici liberali che nella nostra terra hanno trovato terreno fertile”.“L’azione di rinnovamento avviata all’interno del partito sta maturando i propri frutti – conclude il deputato nisseno e coordinatore provinciale, Michele Mancuso. Ne è la prova l’adesione dei consiglieri comunali di Butera, i quali hanno deciso di sposare il progetto portato avanti dal vicesindaco Giusi Pisano, nel suo ruolo di commissario cittadino, in sinergia con il coordinamento provinciale e regionale. Sono certo che il Sindaco, la giunta e tutto il civico consesso, accoglieranno con grande favore la costituzione del gruppo, che nei valori moderati intravede le giuste opportunità per lo sviluppo e la crescita del territorio”.





