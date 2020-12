Cronaca 320

Forte vento e disagi in tutta la Sicilia, tir si ribalta sulla Palermo-Catania: conducente in ospedale

L'uomo alla guida del tir avrebbe avuto un malore e a causa del vento non sarebbe riuscito a controllare il mezzo.

Redazione

28 Dicembre 2020 17:20

Vento e disagi in tutta la Sicilia. Tragedia sfiorata sull'autostrada Palermo-Catania in un viadotto nella zona di Termini Imerese, in direzione del capoluogo: un tir, come si vede dalle foto di Giuseppe Di Blasi, è finito sul guard-rail.Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. L'uomo alla guida del tir avrebbe avuto un malore e a causa del vento non sarebbe riuscito a controllare il mezzo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l'autotrasportatore e lo hanno portato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Lunghe code in quel tratto autostradale.(Gds)





Vento e disagi in tutta la Sicilia. Tragedia sfiorata sull'autostrada Palermo-Catania in un viadotto nella zona di Termini Imerese, in direzione del capoluogo: un tir, come si vede dalle foto di Giuseppe Di Blasi, è finito sul guard-rail.Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. L'uomo alla guida del tir avrebbe avuto un malore e a causa del vento non sarebbe riuscito a controllare il mezzo.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso l'autotrasportatore e lo hanno portato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Lunghe code in quel tratto autostradale.(Gds)





Coronavirus, in Sicilia aumentano i ricoveri e i decessi (28): sono 650 i nuovi positivi

News Successiva Covid, il primario di Malattie Infettive del Sant'Elia Giovanni Mazzola tra i primi a ricevere il vaccino

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare