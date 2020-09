Cronaca 2532

Forte boato nella notte in centro storico a Caltanissetta, crolla un solaio: due famiglie evacuate

Sul posto polizia e vigili del fuoco. La zona è stata delimitata e messa in sicurezza

Rita Cinardi

03 Settembre 2020 10:27

Forte boato nella notte in via Palestro. A svegliare i residenti, che hanno chiesto l'intervento di poliza e vigili del fuoco, il crollo del solaio di un'abitazione abbandonata. Sul posto è intervenuto anche un tecnico del comune che, dopo il sopralluogo, ha dichiarato inagibili alcune abitazioni attigue a quella in cui è avvenuto il crollo perchè presentavano crepe alle mura, ai solai e parti di intonaco distaccate e cadute sul pavimento delle abitazioni. La zona è stata delimitata e messa in sicurezza. Due famiglie sono state evacuate d'urgenza. Per fortuna non si è registrato alcun ferito.

