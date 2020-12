Attualita 219

Fornitura libri di testo, Lagalla: "Erogati 34 milioni di euro per gli studenti delle scuole medie e superiori"

Le somme sono destinate al rimborso delle spese sostenute dagli studenti, relativamente agli anni 2018/2019 e 2019/2020

Redazione

12 Dicembre 2020 11:09

Per la fornitura gratuita e semi-gratuita dei libri di testo, destinata agli studenti delle scuole medie e degli istituti superiori siciliani, il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale ha appena erogato 34 milioni di euro.Le somme sono destinate al rimborso delle spese sostenute dagli studenti, relativamente agli anni 2018/2019 e 2019/2020, per l’acquisto dei libri di testo e saranno i Comuni a procedere con la ripartizione alle famiglie, che ne avranno fatto richiesta, con un ISEE non superiore a 10.632,94 euro.

«Abbiamo lavorato per superare i ritardi accumulati negli anni – spiega l’assessore regionale all’istruzione Roberto Lagalla – e stiamo continuando a farlo per rendere sempre più celeri ed efficienti le procedure di erogazione. Insieme al Presidente Musumeci stiamo continuando a tenere alta l’attenzione sulla scuola e sulle famiglie che, soprattutto in questo periodo, stanno vivendo un momento di grave complessità, soprattutto economica, causata all’emergenza sanitaria in corso. Auspico, quindi, altrettanta celerità da parte dei Comuni destinatari delle somme, affinché possano procedere alla distribuzione dei rimborsi il prima possibile».



Per la fornitura gratuita e semi-gratuita dei libri di testo, destinata agli studenti delle scuole medie e degli istituti superiori siciliani, il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale ha appena erogato 34 milioni di euro.Le somme sono destinate al rimborso delle spese sostenute dagli studenti, relativamente agli anni 2018/2019 e 2019/2020, per l’acquisto dei libri di testo e saranno i Comuni a procedere con la ripartizione alle famiglie, che ne avranno fatto richiesta, con un ISEE non superiore a 10.632,94 euro.

«Abbiamo lavorato per superare i ritardi accumulati negli anni – spiega l’assessore regionale all’istruzione Roberto Lagalla – e stiamo continuando a farlo per rendere sempre più celeri ed efficienti le procedure di erogazione. Insieme al Presidente Musumeci stiamo continuando a tenere alta l’attenzione sulla scuola e sulle famiglie che, soprattutto in questo periodo, stanno vivendo un momento di grave complessità, soprattutto economica, causata all’emergenza sanitaria in corso. Auspico, quindi, altrettanta celerità da parte dei Comuni destinatari delle somme, affinché possano procedere alla distribuzione dei rimborsi il prima possibile».



Caltanissetta, il Sunia lancia l'allarme: "La legge blocca gli sfratti fino al 31 Dicembre"

News Successiva La Camera di Commercio di Caltanissetta apre le frontiere del Marketing online

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare