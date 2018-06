Attualita 185

Formazione professionale, oltre 19 mila richieste nel sito della Regione: prorogati i termini

Il sito è stato preso d’assalto e per alcune ore è andato in tilt per poi essere ripristinato. I candidati possono scegliere l’ente di formazione prescelto

Redazione

06 Giugno 2018 20:23

L’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale comunica che al momento il nuovo sistema a Catalogo ha già registrato oltre 19 mila richieste di candidatura da parte degli aspiranti allievi.Dopo l’iniziale rallentamento del sistema, durante le prime ore di funzionamento, grazie all’intervento tempestivo e congiunto del Dipartimento e di Sicilia digitale, la piattaforma informatica è riuscita a migliorare la gestione dell’elevato flusso di utenza. Inoltre, per agevolare la più ampia partecipazione degli stessi, sono stati prorogati al 26 giugno i termini previsti per la candidatura e per la pre-iscrizione degli allievi ai corsi di formazione professionale.

A partire invece dalle ore 12.00 di lunedì 11 giugno, i candidati potranno confermare la pre-iscrizione presso l’ente di formazione prescelto. Da tale data, gli enti potranno accedere alla piattaforma per completare la procedura, anche ai fini della richiesta della riserva delle somme, al momento non ancora avviata da nessun ente.



