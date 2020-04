Eventi 281

Foreip, a Caltanissetta al via le manifestazioni di interesse per i tirocini gratuiti di Garanzia Giovani

Nonostante il periodo di emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese, la Foreip vuole guardare avanti

Redazione

02 Aprile 2020 20:05

La Foreip, ente accreditato ai servizi per il lavoro, in un momento di crisi internazionale legata al Covid 19, che sta vedendo molte aziende soffrire della contrazione del mercato, vuole guadare avanti e iniziare al futuro.Pertanto, si sta procedendo a rilevare la manifestazione di interesse di aziende di qualsiasi settore che vogliano, appena riprenderanno le attività, inserire soggetti di età compresa tra i 18-29 anni, che non studiano, non lavorano e non fanno formazione o 18-35 residenti nelle regioni meno sviluppate e disoccupati, finanziati direttamente dal programma garanzia giovani e con il nostro supporto totalmente gratiuto.

Se interessati inviateci una mail a.foreipformazione@gmail.com e procederemo a chiarire i vostri dubbi e inserirvi nell'elenco dei soggetti che avvieremo immediatamente appena Garanzia Giovani sarà operativa.



La Foreip, ente accreditato ai servizi per il lavoro, in un momento di crisi internazionale legata al Covid 19, che sta vedendo molte aziende soffrire della contrazione del mercato, vuole guadare avanti e iniziare al futuro.Pertanto, si sta procedendo a rilevare la manifestazione di interesse di aziende di qualsiasi settore che vogliano, appena riprenderanno le attività, inserire soggetti di età compresa tra i 18-29 anni, che non studiano, non lavorano e non fanno formazione o 18-35 residenti nelle regioni meno sviluppate e disoccupati, finanziati direttamente dal programma garanzia giovani e con il nostro supporto totalmente gratiuto.

Se interessati inviateci una mail a.foreipformazione@gmail.com e procederemo a chiarire i vostri dubbi e inserirvi nell'elenco dei soggetti che avvieremo immediatamente appena Garanzia Giovani sarà operativa.



News Successiva Caltanissetta, le celebrazioni della Settimana Santa saranno trasmesse in diretta streaming

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare