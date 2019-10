Cronaca 573

Fondi neri, nuova accusa per Antonello Montante: è indagato dai pm nisseni per riciclaggio

L'indagine nascerebbe dal ritrovamento di una pen drive durante una perquisizione nella casa dell'imprenditore i cui dati erano stati parzialmente cancellati e i cui dati rilevati sono al vagli degli investigatori

Redazione

15 Ottobre 2019 15:05

L’imprenditore nisseno Antonello Montante, condannato a 14 anni per associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e accesso abusivo a sistema informatico, è indagato a Caltanissetta per riciclaggio. Lo scrive Repubblica Palermo. L’indagine nascerebbe dal ritrovamento di una pen drive durante una perquisizione nella casa dell’imprenditore i cui dati erano stati parzialmente cancellati ma che contiene nomi e cifre al vaglio degli investigatori.Resterà alla pm nissena Claudio Pasciuti il fascicolo sull'inchiesta definita Montante bis dopo che il pm Maurizio Bonaccorso ha chiesto la revoca dell’assegnazione al procuratore capo Amedeo Bertone che l’ha accolta. Questa porzione dell’inchiesta sull'ex paladino dell’antimafia riguarda i suoi rapporti con politici, imprenditori: vi sono 10 indagati.





