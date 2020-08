Attualita 222

Focolaio in una casa di riposo a Modica, nove anziani risultati positivi al Coronavirus

ra questi nove ci sono tre anziani che sono stati ricoverati a Ragusa e due a Modica di cui una in rianimazione

Redazione

16 Agosto 2020 11:03

C'è un focolaio in una casa di riposo a Modica, nel Ragusano. Nei giorni scorsi si era registrato un caso di un anziano, poi trasferito a Catania nell'ospedale San Marco, mentre, nella notte è 'scoppiata' l'emergenza con ben 9 accessi nel pre-triage dell'ospedale Maggiore a Modica. Sottoposti al tampone, sono risultati positivi. Tra questi nove ci sono tre anziani che sono stati ricoverati nell'ospedale 'Paternò Arezzo' a Ragusa e due nell'ospedale 'Maggiore' di cui una in rianimazione. Quattro invece sono in quarantena domiciliare tra cui due operatrici sanitarie.

C'è un focolaio in una casa di riposo a Modica, nel Ragusano. Nei giorni scorsi si era registrato un caso di un anziano, poi trasferito a Catania nell'ospedale San Marco, mentre, nella notte è 'scoppiata' l'emergenza con ben 9 accessi nel pre-triage dell'ospedale Maggiore a Modica. Sottoposti al tampone, sono risultati positivi. Tra questi nove ci sono tre anziani che sono stati ricoverati nell'ospedale 'Paternò Arezzo' a Ragusa e due nell'ospedale 'Maggiore' di cui una in rianimazione. Quattro invece sono in quarantena domiciliare tra cui due operatrici sanitarie.

Alla guida in ciabatte o a piedi nudi? La legge lo permette ma si rischia

News Successiva "Voi a ballare, noi qui", post polemico di un infermiere che cerca di sensibilizzare sull'uso della masherina

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare