Attualita 72

Fiorella Falci nel Cda del Consorzio Universitario di Caltanissetta, Giudice (Cgil): "Donna di grande cultura"

Il segretario della Cgil, Ignazio Giudice esprime soddisfazione per la scelta del sindaco Gambino di indicare il nome della professoressa Falci

Redazione

19 Novembre 2020 12:26

"Bella la scelta del Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino di indicare il nome della Professoressa Fiorella Falci quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Universitario di Caltanissetta". E' quanto scrive in una nota il segretario generale della Cgil Caltanissetta, Ignazio Giudice.

In questi anni ho visitato spesso la sede del Consorzio, ne ho apprezzato il luogo e anche i corsi accademici pian piano conquistati. Credo però si registri un vuoto, la sede Universitaria a Caltanissetta non è stata attrattiva innanzitutto per gli studenti degli altri 21 Comuni della provincia, in tanti casi non lo è stato neppure per le ragazze/i di Caltanissetta che hanno continuato a scegliere Enna, Catania, Palermo e tanti luighi oltre Sicilia. Credo e mi impegno, insieme alla segreteria confederale CGIL Caltanissetta e unitariamente, nel promuovere una immediata richiesta di incontro per comprendere cosa si può fare, in termini di decentramento, incremento della pubblicizzazione, allargamento della platea dei partner, dialogo costante con ogni Comune per promuovere questo luogo dei saperi ed evitare il dispendio di risorse fuori provincia, sarebbe uno spreco, un peccato, un danno alla nostra economia. Auguri ad una donna di grande cultura, che darà una nuova visione alle ragioni e alla mission dentro un Consiglio di Amministrazione che ha tanto da fare, buon lavoro Fiorella



