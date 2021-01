Cronaca 2365

Fiocco rosa all'ospedale Sant'Elia: è Matilde la prima nata del 2021 a Caltanissetta

Matilde Floris è la primogenita di un finanziere e di una insegnante di inglese

Rita Cinardi

02 Gennaio 2021 22:13

Si chiama Matilde, pesa 3 chili e mezzo e con il suo bel visetto rotondo ha incantato il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. La piccola è nata oggi pomeriggio alle 17.20 ed è la prima bimba data alla luce in città del nuovo anno. A raccontarle di questo giorno così speciale saranno i suoi genitori, la mamma Marcella La Licata, insegnante di inglese di 31 anni e il papà, Andrea Floris, finanziere orginario di Cagliari. La prima figlia della coppia è nata oggi con un parto cesareo perfettamente eseguito da un'equipe formata dai medici Fabio Lionti, come primo operatore, e Ugo Lo Valvo, secondo operatore, gli ostetrici Biagio La Paglia e Ivana Sottile, l'anestesista Graziella Mistretta, supportati dagli infermieri Caterina Giordano e Carmela Ventimiglia, lo strumentista Giuseppe Gattuso e l'ausiliaria Giusy Ingrao. Mamma e bimba stanno bene e cominceranno il nuovo anno nel migliore dei modi. "Complessivamente, a parte il calo delle nascite di questi ultimi giorni, il 2020 per il nostro reparto è andato bene - spiega il Ginecologo Fabio Lionti - abbiamo eseguito 563 parti in un anno con il 20% di tagli cesarei. Auspico il potenziamento del punto nascita per offrire un servizio sempre migliore e fare in modo che le mamme scelgano il nostro ospedale. Noi ci mettiamo tutto il nostro impegno ma ci piacerebbe che si puntasse a migliorare con un'attenzione particolare alla sala parto e al personale. Ringrazio comunque il nostro primario Calogero Salvaggio che ogni giorno ci viene inconto nelle nostre esigenze cercando di fare il possibile per il reparto e le pazienti".

