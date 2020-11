Attualita 262

Finanziata a Gela la realizzazione di un parco inclusivo: sarà attrezzato per bambini diversamente abili

Il contributo ammonta a 42.500 euro. I fondi verranno investiti nella sistemazione e nell'allestimento del parco Iqbal Masih, lungo il viale Enrico Mattei

Redazione

08 Novembre 2020 18:44

La Regione Sicilia, assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e del lavoro, ha pubblicato la graduatoria provvisoria dei progetti finanziati a seguito dell'Avviso Pubblico dell'8 agosto 2019 per la creazione di parco giochi inclusivi nelle città siciliane.Un parco inclusivo non è un normale parco, ma un'area verde nella quale vengono installati giochi e attrezzi per bambini normodotati e diversamente abili, per dar loro il diritto di giocare e divertirsi insieme, favorendo la socializzazione. Un anno fa, il Comune di Gela non ha perso tempo e ha presentato un progetto del costo complessivo di 58.580,00 euro chiedendo un finanziamento di 50mila euro e ottenendo un contributo di 42.500,00 euro. Somme che, non appena l'iter sarà ultimato, saranno investite nella sistemazione e nell'allestimento del parco Iqbal Masih, lungo il viale Enrico Mattei.

I prossimi passi saranno la pubblicazione della graduatoria definitiva sul sito del Dipartimento Regionale della Famiglia e sulla Gazzetta Ufficiale e il decreto di approvazione e finanziamento, poi quello che sembrava un sogno diventerà realtà, contribuendo alla rinascita del polmone verde di Macchitella. “E' un grande traguardo – ha commentato il Vice Sindaco Terenziano Di Stefano che ha seguito l'iter burocratico – che vogliamo dedicare a tutti i bambini, ma soprattutto a quelli con ridotte capacità motorie e cognitive che finalmente avranno uno spazio nel quale le differenze si annulleranno. Nella stesura di questo progetto ci siamo ispirati all'art. 31 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che riconosce al fanciullo il diritto di dedicarsi al gioco e alle attività ricreative proprie della sua età, e la notizia del finanziamento è stata davvero motivo di gioia. E' un premio per chi vi ha lavorato e un motivo di vanto per l'intera amministrazione”.



