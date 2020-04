Politica 332

Finanziamento dei centri storici, oltre 1 milione di euro per riqualificare piazza Umberto a Mussomeli

Il finanziamento è stato concesso dalla Regione. I Comuni possono già espletare le gare d'appalto

Redazione

15 Aprile 2020 20:15

Centri Storici, dalla Regione Siciliana 75 milioni per la riqualificazione: i comuni in graduatoria. Sono molto contento di comunicare ai miei concittadini che l’assessorato regionale alle Infrastrutture ha dato il via libera definitivo alle amministrazioni locali per le gare d’appalto connesse al bando “Centri storici”: per settanta piccoli e medi Comuni della Sicilia arriveranno dalla Regione Siciliana 75 milioni di euro da spendere in opere di recupero e riqualificazione. Il comune di Mussomeli è stato ammesso a finanziamento con un progetto da 1,250 milioni di euro (un milione duecento cinquanta mila euro) per la riqualificazione della piazza principale del paese: piazza Umberto. Come ben rappresentato dall’Assessore Regionale alle Infrastrutture Marco Falcone i Comuni possono già compiere le gare d’appalto, nelle more dei singoli decreti. In questo modo si punta a far partire i primi interventi di questo vasto Piano di risanamento dei centri storici, messa in sicurezza e tutela di ambiente e beni culturali entro l’estate. Si lavora così al post-emergenza: gli investimenti infrastrutturali, abbattendo i tempi della burocrazia, devono essere la prima leva per risollevare la Sicilia dalla crisi economica scatenata dal coronavirus. Con questo progetto il comune di Mussomeli punta alla riqualificazione di una parte del proprio centro storico, così come previsto nel proprio programma elettorale. Ne da notizia il sindaco, Giuseppe Catania.

