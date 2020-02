Eventi 132

Fidas Caltanissetta, incontro dedicato alla donazione del sangue. Appuntamento nella club house della DLF Nissa Rugby

Lo slogan dell'iniziativa promosso per fornire delle informazioni è: "Donare è l'occasione di una vita. Sei pronto a coglierla?".

Redazione

29 Febbraio 2020 11:56

Sempre intensa e multiforme l’attività della DLF Nissa Rugby oltre quella agonistica. La società del presidente Giuseppe Lo Celso sarà impegnata a fianco della Fidas per un incontro formativo sull’importanza della donazione del sangue. L’appuntamento, aperto a tutti, è fissato per martedì 3 marzo alle ore 19.45 presso la Club House della DLF Nissa Rugby, presso lo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta.

“Donare è l'occasione di una vita. Sei pronto a coglierla?” è il titolo dell’appuntamento. La sezione di Caltanissetta della Fidas, terrà l’incontro informativo sull'importanza della donazione del sangue. Sarà un'occasione per saperne di più ed invitare altri a saperne di più su quanto sia determinante questo piccolo grande gesto. Per andare in meta nella vita, non sempre è necessaria una palla ovale.





Sempre intensa e multiforme l’attività della DLF Nissa Rugby oltre quella agonistica. La società del presidente Giuseppe Lo Celso sarà impegnata a fianco della Fidas per un incontro formativo sull’importanza della donazione del sangue. L’appuntamento, aperto a tutti, è fissato per martedì 3 marzo alle ore 19.45 presso la Club House della DLF Nissa Rugby, presso lo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta.

“Donare è l'occasione di una vita. Sei pronto a coglierla?” è il titolo dell’appuntamento. La sezione di Caltanissetta della Fidas, terrà l’incontro informativo sull'importanza della donazione del sangue. Sarà un'occasione per saperne di più ed invitare altri a saperne di più su quanto sia determinante questo piccolo grande gesto. Per andare in meta nella vita, non sempre è necessaria una palla ovale.





News Successiva Coronavirus, Unitalsi: "Sabato la giornata di preghiera per l'Italia. Riprogrammati i pellegrinaggi"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare