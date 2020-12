Cronaca 1299

Fidanzato violento condannato a Caltanissetta: avrebbe perseguitato e picchiato la sua ex

Si tratta di un 34enne, Giovanni Volo, che proprio pochi giorni fa è stato arrestato per un'altra vicenda simile

Redazione

13 Dicembre 2020 10:14

Condannato un "fidanzato violento" a Caltanissetta. Lui che, peraltro, pochi giorni fa è stato arrestato per una vicenda analoga ma ai danni di un'altra donna. In questo caso la sua colpevolezza è legata a una storia che nel novembre dello scorso anno lo ha fatto finire in cella.E adesso il trentaquattrenne Giovanni Volo è stato condannato a 2 anni di reclusione - a fronte di una richiesta di 2 anni e 8 mesi avanzata dal pm Chiara Benfante - per stalking, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Pena scontata di un terzo sul computo totale di tre anni per via della riduzione prevista dal rito abbreviato con cui ha chiesto di essere giudicato dal gup David Salvucci. (Gds)



Condannato un "fidanzato violento" a Caltanissetta. Lui che, peraltro, pochi giorni fa è stato arrestato per una vicenda analoga ma ai danni di un'altra donna. In questo caso la sua colpevolezza è legata a una storia che nel novembre dello scorso anno lo ha fatto finire in cella.E adesso il trentaquattrenne Giovanni Volo è stato condannato a 2 anni di reclusione - a fronte di una richiesta di 2 anni e 8 mesi avanzata dal pm Chiara Benfante - per stalking, lesioni personali aggravate e danneggiamento. Pena scontata di un terzo sul computo totale di tre anni per via della riduzione prevista dal rito abbreviato con cui ha chiesto di essere giudicato dal gup David Salvucci. (Gds)



Coronavirus, in provincia di Caltanissetta 33 positivi in più. Nessun nuovo caso nel capoluogo, salgono ancora i guariti

News Successiva Furto in casa di Paolo Rossi mentre si svolgevano i funerali: ladri rubano anche l'orologio di "Pablito"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare