Fiat Chrysler richiama oltre 1 milione di auto in tutto il mondo: lo stemma del volante può diventare un proiettile

Segnalati 14 incidenti con feriti Nessun passeggero seduto in altri posti è rimasto ferito, afferma la casa automobilistica

Redazione

16 Luglio 2020 20:23

Fiat Chrysler sta richiamando più di 1,2 milioni di minivan e SUV in tutto il mondo perché gli emblemi di plastica sui volanti possono allentarsi e diventare proiettili se l'airbag del conducente si apre in caso di incidente. La decisione è stata presa dopo 14 segnalazioni di incidenti con feriti a causa del problema. Il richiamo riguarda i minivan Chrysler Town & Country e Dodge Caravan dal 2008 al 2010, nonché i SUV Dodge Nitro dal 2007 al 2011. La società afferma che gli stemmi sono trattenuti da clip che possono allentarsi e disimpegnarsi nel tempo e essere scagliati contro i conducenti in caso di incidente. Nessun passeggero seduto in altri posti è rimasto ferito, afferma la casa automobilistica. I proprietari, evidenzia Giovanni D'Agata presidente dello “Sportello dei Diritti” riceveranno una notifica del richiamo a partire dal prossimo mese. I rivenditori sostituiranno gratuitamente i coperchi degli airbag sul volante. FIAT non ha indicato quanti modelli sono stati identificati in Italia.

