Festival regionale del MiniRugby e trofeo Coni a Caltanissetta: 400 bambini in festa

Lo stadio Marco Tomaselli è stato invaso dalla presenza di centinaia di bambini che hanno disputato delle gare con gioia ed entusiamo

11 Giugno 2019 19:19

Festival doveva essere e… “festa” è stata. Sabato 8 giugno lo stadio “Marco Tomaselli” di Caltanissetta è stato gioiosamente invaso da quasi 400 piccoli rugbisti per il “Festival ragionale del MiniRugby” (under 6,8,10,12 e 14 femminile), anche trofeo Coni per le province.Merito all’impegno della FIR Sicilia, alla partecipazione e passione delle società isolane che non hanno esitato ad essere presenti ed alla logistica sapientemente curata dalla Nissa Rugby, “padrona di casa”. I numeri sono notevoli: San Gregorio 67 atleti, Fenici Marsala 57, Cus Catania 38, Ragusa Union 39, Tauri 48, Fenix Belpasso 15, Elimi Trapani 8, Briganti Librino 47, Vulcano Rugby 26, Amatori Catania 20, Rugby Melrose 18, Nissa Rugby 29.

Nonostante il caldo torrido i ragazzi non hanno lesinato impegno e voglia di competere sempre nell’alveo dei valori insiti ala palla ovale: una grande festa di sport che si è conclusa con un gioioso terzo tempo.

Tantissimi i genitori, che hanno gremito le tribune dell’impianto nisseno, al seguito delle squadre.

Attivo e propositivo il vicepresidente FIR Sicilia, Gianni Saraceno che ha commentato: “Una festa eccezionale dai numeri davvero importanti. Oggi è la giornata di una stagione, quella del mini rugby, che è stata intensa: siamo riusciti ad assicurare eventi quasi con cadenza mensile in ogni parte della Sicilia. Grande soddisfazione per noi ma onore al lavoro di società, presidenti, tecnici, accompagnatori, genitori e dei veri protagonisti che sono i ragazzi”.



Non è mancata la visita del sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino entusiasta di vedere tantissimi bambini ed uno stadio “pienamente” al lavoro: “L’aria è bellissima, festosa con un sacco di ragazzini che si divertono; bella manifestazione, ben riuscita, molto partecipata, complimenti alla Nissa Rugby. Voglio segnalare che a breve partiranno i lavori per il nuovo fondo campo, manto in sintetico, penso che avremo uno stadio ottimo. Si respira una nuova aria, un’aria pulita”.

In termini di primi cittadini, sugli spalti del Tomaselli, anche Salvo Pogliese, sindaco di Catania: “Sono un appassionato di rugby ma a prescindere sono qui per seguire i miei due ragazzi, giovani rugbisti del Cus Catania; quando posso li accompagno in giro per la Sicilia. Felice di essere per la prima volta a Caltanissetta, bellissimo impianto che ho frequentato come tifoso del Catania Calcio per qualche partita nel passato: torno dopo circa 20 anni. Complimenti alla Nissa Rugby per le eccezionali capacità organizzative dimostrate: oltre 350 bambini! E’ stata una eccezionale giornata di sport che trasmette valori pedagogici importanti, di questo sono felice come genitore”.

Chiusura affidata ad Andrea Lo Celso, direttore sportivo della Nissa Rugby: “Abbiamo fatto del nostro meglio, vi posso garantire che non è stato facile gestire questi numeri con così poco preavviso e con una giornata climaticamente davvero torrida. Ringrazio Granata e Saraceno per fattiva collaborazione prestata. Grazie a tutti coloro che anche per un’ora si sono spesi per questo evento. Un festival in Sicilia con 400 giocatori di mini rugby, davvero in pochi riescono ad organizzarlo: grazie alle società. Ieri abbiamo dimostrato di poter essere centro nevralgico del rugby nell’isola; dobbiamo ancora crescere e migliorare tanto, ma di certo ci siamo presi una grande soddisfazione! Grazie ancora a tutti di cuore”.





