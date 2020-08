Eventi 296

Festival della magia a Gela, Giucas Casella ospite d'eccezione alle mura Timoleontee di Caposoprano

Sette grandi maghi, il 30 agosto, si esibiranno sul palco che verrà allestito alle mura di Caposoprano. Lo spettacolo sarà condotto da Alexander

Redazione

24 Agosto 2020 11:05

Ci sarà anche Giucas Casella il più grande ipnotizza italiano per ET VOILÀ la prima edizione del festival della magia che si terrà giorno 30 Agosto alle 20:30, presso le Mura Timoleontee a Gela.7 grandi maghi vi trasporteranno in un mondo in cui nulla è reale.

Mistero, fantasia, inganno, illusione saranno gli ingredienti principali dello show che vi renderanno i veri protagonisti della serata.

A condurre lo spettacolo sarà uno dei più grandi illusionisti italiani, protagonista di trasmissioni televisive nazionali nelle principali reti televisive nazionali: Alexander.

Due ore di pura magia mediante le quali si esplorerà ogni antro della magia, ad esibirsi anche l’illusionista Emanuele d’Angeli nonché ideatore dello spettacolo.

La produzione è di “EDA Communication & Events”.

E’ possibile acquistare i biglietti a Gela presso la tabaccheria Pepi di Via Palazzi 176, 379 1541943, a Niscemi presso Mondo Musica, via Samperi 70, 320 6809440, oppure chiedere informazione attraverso i profili social (Facebook e Instagram) EDA Communication.

Lo spettacolo è patrocinato dal comune di Gela, assessorato agli eventi rappresentato da Cristian Malluzzo e dal parco archeologico di Gela.



Ci sarà anche Giucas Casella il più grande ipnotizza italiano per ET VOILÀ la prima edizione del festival della magia che si terrà giorno 30 Agosto alle 20:30, presso le Mura Timoleontee a Gela.7 grandi maghi vi trasporteranno in un mondo in cui nulla è reale.

Mistero, fantasia, inganno, illusione saranno gli ingredienti principali dello show che vi renderanno i veri protagonisti della serata.

A condurre lo spettacolo sarà uno dei più grandi illusionisti italiani, protagonista di trasmissioni televisive nazionali nelle principali reti televisive nazionali: Alexander.

Due ore di pura magia mediante le quali si esplorerà ogni antro della magia, ad esibirsi anche l’illusionista Emanuele d’Angeli nonché ideatore dello spettacolo.

La produzione è di “EDA Communication & Events”.

E’ possibile acquistare i biglietti a Gela presso la tabaccheria Pepi di Via Palazzi 176, 379 1541943, a Niscemi presso Mondo Musica, via Samperi 70, 320 6809440, oppure chiedere informazione attraverso i profili social (Facebook e Instagram) EDA Communication.

Lo spettacolo è patrocinato dal comune di Gela, assessorato agli eventi rappresentato da Cristian Malluzzo e dal parco archeologico di Gela.



News Successiva "R_Estate a Gela" tra jazz, magia, teatro e cabaret: la città si trasforma in un grande palcoscenico

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare