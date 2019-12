Eventi 74

Festival del cioccolato a Modica, due treni storici speciali partiranno da Caltanissetta e Catania

Redazione

04 Dicembre 2019 10:50

Ultimo appuntamento dell’anno con i treni storici del gusto in Sicilia. Domenica 8 dicembre, in occasione della manifestazione Chocomodica, due treni storici raggiungeranno la città di Modica con partenze da Catania e Caltanissetta.

Il treno storico Chocomodica Express da Catania, composto da locomotiva diesel in livrea d’epoca e vetture centoporte, partirà alle 8.40. Fermate intermedie a Lentini (9.09), Augusta (9.39), Siracusa (10.18), Avola (10.44), Noto (10.51), Ispica (11.11), Pozzallo (11.20), Scicli (11.39). Arrivo a Modica alle 11.51. Il treno di ritorno partirà da Modica alle 16.55 con arrivo a Catania alle 20.00. Il costo del biglietto è di 20 euro per gli adulti e 10 euro per i ragazzi. I viaggiatori in possesso del biglietto per i treni cancellati il 27 ottobre (96889 - 96890 - 96891 - 96892- 96886 - 96887) potranno recarsi nelle biglietterie Trenitalia per il rimborso totale oppure cambiare il biglietto per il treno Storico ChocoModica Express Catania-Modica.



Il treno storico Chocomodica Express da Caltanissetta, composto da automotrici ALn668 in livrea d’epoca, partirà alle 8.30. Fermate intermedie a San Cataldo (8.39), Serradifalco (8.52), Canicattì (9.02), Campobello – Ravanusa (9.17), Licata (9.42), Gela (10.08), Vittoria (10.32), Comiso (10.41, Ragusa (11.13). Arrivo a Modica alle 11.32. Il treno di ritorno partirà da Modica alle 15.50 con arrivo a Caltanissetta alle 18.50. Il costo del biglietto è di 14 euro per gli adulti e 7 euro per i ragazzi.



A bordo dei treni storici ci sarà il Laboratorio del Gusto a cura di Slow Food Sicilia, con piccole degustazioni di cioccolato e di altri prodotti tipici del territorio.



Inoltre, il programma turistico prevede la possibilità di partecipare alle iniziative previste nell’ambito di Chocomodica 2019. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito chocomodicaofficial.it



I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici Chocomodica Express sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com

Informazioni dettagliate consultando la sezione “viaggi ed eventi” del sito web fondazionefs.it o consultando le fanpage ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram.



Il progetto dei Treni storici del gusto è stato redatto dall'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ed è realizzato con la collaborazione della Fondazione Ferrovie dello Stato e Slow Food Sicilia, utilizzando i finanziamenti del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.







