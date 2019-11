Eventi 149

Festa nazionale degli alberi, al lungomare di Gela verranno piantati dei cespugli di Corbezzolo

La festa si terrà il prossimo 21 novembre, L''obiettivo è quello di sensibilizzare i ragazzi su quanto sia importante la presenza degli alberi

Redazione

18 Novembre 2019 19:04

Il prossimo 21 novembre ricorre la Giornata Nazionale degli Alberi, Per l'occasione, l’amministrazione comunale di Gela, con la collaborazione della Ghelas Multiservizi ed il coinvolgimento dell’ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Caltanissetta, consapevole dell’importanza degli alberi, della loro funzionalità, oltre che della funzione ornamentale, piantumerà, nella stessa giornata in cui è prevista la ―Festa dell’albero‖, dei cespugli di Corbezzolo. Si invitano tutte le scuole primarie, al fine di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza che svolgono gli alberi nel ciclo dell’ambiente, a volere partecipare con una rappresentanza di alunni che contestualizzeranno, insieme con i docenti referenti, l’esperienza didattica. L’evento si svolgerà presso il Lungomare di Gela — Via Federico II di Svevia presso piazzetta antistante la Capitaneria di Porto (ex Dogana) dalle ore 9.30.

