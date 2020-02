Eventi 396

Festa di Sant'Agata: delegazione della Real Maestranza da Caltanissetta a Catania per partecipare alla processione

Una folta delegazione della Real Maestranza ha preso parte alla processione dell'offerta della Cera in onore di Sant'Agata

03 Febbraio 2020

Per l'undicesimo anno una delegazione della Real Maestranza ha partecipato alla processione dell'offerta della Cera in onore di Sant'Agata a Catania. La delegazione composta dal Capitano in carica Giovanni Cimino, dal Capitano 2020 Calogero Garzia, dal presidente Giuseppe Tumminelli, Gianni Taibi, Salvatore Dimauro, Michele Simone, Michele Pace, Giuseppe Rome', Salvatore Delpopolo, Antonio Amico, Michele Palmeri, Salvatore Scarantino, Gabriele Scarantino, Calogero Andolina, Lorenzo Cimino, Gaetano Villanucci, Daniele Cimino, Massimo Savoja, Gentile Rosario, Salerno Salvatore, Lopiano Luigi, Miraglia Giuseppe, Michele Tedesco,Matteo Lopiano. Salvatore Fiore.Hanno accompagnato la delegazione dei maestri artigiani Nisseni padre Alfonso Cammarata, la Vice sindaco Grazia Giammusso e l'Assessore Fabio Caracausi.



