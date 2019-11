Eventi 89

Caltanissetta accoglie Santa Cecilia con un concerto: si esibirà la polifonica "Don Milani"

La serata si svolgerà nella Chiesa del Sacro Cuore di Caltanissetta ed avrà inizio alle 19,30 di sabato 23 novembre

19 Novembre 2019 21:09

Anche quest’anno l’Associazione Polifonica Don Milani, che ha sede a Caltanissetta, in via F.Turati , 125 curato e diretto dal Maestro Rosario Randazzo, organizza ed offre alla Città un concerto di musica corale in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, Patrona della Musica, dei Musicisti e del Canto.L’appuntamento, che negli anni passati ha avuto come unico protagonista musicale il Coro Polifonico Don Milani, quest’anno darà spazio all’esibizione del C.G.S., Coro Giovanile Siciliano, formazione corale che raduna giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni facenti parti dei Cori della Sicilia aderenti all’A.R.S. cori ( Associazione Regionale Siciliana Cori).

Il C.G.S., curato e diretto dal Maestro Maria Carmela De Cicco, eseguirà un raffinato programma, che comprende brani di epoche e stili diversi da Monteverdi ad Hammond, passando dal romanticismo all’impressionismo.

La serata si svolgerà nella Chiesa del Sacro Cuore di Caltanissetta, messa gentilmente a disposizione dal parroco , Don Salvatore Rumeo, ed avrà inizio alle ore 19,30 di sabato, 23 Novembre.

Il Coro Don Milani, organizzatore della manifestazione, aprirà il concerto interpretando due brani sacri, seguirà l’esibizione del C.G.S .ed infine i due cori uniranno le loro voci (90 circa) per eseguire due brani attinenti alla Sicilia.

Il concerto è stato fortamente voluto dall’Associazione corale polifonica Don Milani e dal suo Presidente Roberto Buccoleri, per far conoscere alla città ed al territorio nisseno, dove esistono tanti cori, una realtà corale giovanile che rappresenta una consistente parte della coralità dell’isola, e per far conoscere soprattutto ai giovani un importante repertorio musicale egregiamente inerpretato da loro coetanei.

A sottolineare l’importanza dell’incontro corale ,sarà presente al concerto il Presidente dell’A.R.S. Cori Stefano Tirimboli , nonchè Vice- Presidente nazionale dell’Federazione Nazionale Italiana associazioni Regionali Corali (FENIARCO)

Il concerto figura nel cartellone nazionale dell’iniziativa promossa da FENIARCO, dal titolo “Voci per Santa Cecilia”.



