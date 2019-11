Eventi 169

Festa di Santa Cecilia, a Caltanissetta si esibisce lo storico corpo bandistico "G.Verdi"

Sarà un concerto dedicato ai più piccini. Verranno eseguiti brani tratti dalle colonne sonore dei più celebri cartoni animati

Redazione

22 Novembre 2019 17:04

Si terrà domani, sabato 23 novembre alle ore 19:30 nei locali della parrocchia San Luca Evangelista di Caltanissetta il concerto musicale, con ingresso gratuito, organizzato dallo storico corpo bandistico nisseno “G. Verdi” dedicato a Santa Cecilia protettrice dei musicisti. Sarà un concerto a tema interamente dedicato ai più piccini; sarà infatti possibile ascoltare tanti brani tratti dalle colonne sonore dei più celebri cartoni animati della Disney oltre ovviamente alle marce del repertorio bandistico della “G. Verdi”. Il concerto verrà diretto dal maestro Maria Ivana Stella. Si ricorda inoltre che, chiunque volesse intraprendere un percorso in ambito bandistico, la scuola musicale sita in via Re d’Italia n° 74 è aperta alle iscrizioni di giovani allievi.

