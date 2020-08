Politica 387

Festa dell'Unità a Serradifalco, fervono i preparativi per l'evento del partito Democratico

L'evento del Pd si svolgerà dal 21 al 24 agosto. Prevista la presenza del ministro Peppe Provenzano e del segretario territoriale, Antony Barbagallo

Redazione

04 Agosto 2020 15:54

Si è svolta online martedì pomeriggio la riunione dei Segretari di circolo della provincia di Caltanissetta con il segretario provinciale Peppe Di Cristina in cui è stato deciso di celebrare la festa de l'unità provinciale a Serradifalco dal 21 al 24 agosto assieme a quella dei giovani democratici. Già diverse le conderme degli ospiti tra cui il segretario regionale On. Antony Barbagallo, l' On. Peppe Arancio e il ministro per il sud e la coesione territoriale Peppe Provenzano.

Diverse le tematiche da trattare tra cui l'assetto interno del partito, che da poco di è riorganizzato nel territorio, ma soprattutto l' aspetto legato al lavoro e all'impresa parlando delle zes, poi la scuola, i giovani, la sanità, le infrastrutture, l' ambiente, il territorio nisseno e tanto altro ancora. Come da tradizione la festa sarà accompagnata da stend gastronomici, svago per i più piccoli e tanta buona politica.

È stato inoltre deciso di convocare la prima direzione provinciale alla festa de l’Unità e organizzare per la conferenza delle donne di settembre.

