Festa dello Sport a Caltanissetta: premiato il presidente della Nissa Rugby Lo Celso

La manifestazione è stata organizzata e promossa dal Coni di Caltanissetta. Lo Celso: "Premio da condividere con i miei ragazzi"

Redazione

14 Dicembre 2019 12:27

Giuseppe Lo Celso, presidente della DLF Nissa Rugby, è stato tra i premiati della Festa dello Sport 2019 organizzata e promossa dal Coni di Caltanissetta. Il riconoscimento è stato attribuito al massimo dirigente del sodalizio nisseno in quanto fondatore e storico presidente della società della palla ovale e per i risultati in campo sportivo e non solo, conseguiti dalla compagine del centro Sicilia.Accompagnato dall’applauso del pubblico presente al centro polivalente “M. Abbate” di Caltanissetta, venerdì 13 dicembre durante la ricezione del premio, il massimo dirigente della DLF Nissa Rugby ha sottolineato: “Questo è un riconoscimento che devo condividere con i miei ragazzi, con il mio staff, con tutti coloro i quali in questi undici anni mi hanno accompagnato in questa mia avventura. Sono tanti i ricordi, ma ancor più le cose da fare. Se ad esempio penso che nella scorsa stagione, con i nostri progetti nelle scuole, abbiamo dato ad oltre 3.000 bambini la possibilità di conoscere e toccare la palla ovale, trovo motivazioni, energia e voglia di continuare ad andare avanti e migliorare sempre più la nostraz azione didattica e sportiva”.



