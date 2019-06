Eventi 38

Festa della Repubblica, Onde donneinmovimento ricorda Rita Borsellino con un incontro che si terrà a Caltanissetta

La sorella di Paolo è nata il 2 giugno 1945. L'associazione Onde donneinmovimento ha organizzato un incontro in programma per il 5 giugno

01 Giugno 2019 12:03

L'associazione Onde donneinmovimento, continuando il proprio impegno a mantenere viva la memoria collettiva delle donne e la promozione di figure femminili di rilievo anche attraverso la toponomastica, in occasione della festa della Repubblica, intende ricordare Rita Borsellino nata il 2 giugno 1945 e morta il 15 agosto 2018, una donna che si è distinta per il suo forte impegno civile e per l’affermazione del valore della legalità, sopratutto fra le nuove generazioni, incontrando migliaia di scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio nazionale. Rita Borsellino si è profusa inoltre per l'approvazione della legge sul riuso sociale dei beni confiscati alle mafie, ha contribuito all'ideazione e alla crescita dell'iniziativa “La Carovana Antimafie”, ha compreso, per prima, l'esigenza di partecipazione dal basso nella politica con la significativa esperienza dei "Cantieri" per la costruzione di un programma partecipato e come parlamentare europea ha contribuito all'istituzione della Commissione parlamentare speciale sul crimine organizzato, (CRIM), per una strategia condivisa fra i paesi membri dell’Unione europea per il contrasto alle mafie su una dimensione globalizzata.

Per tali ragioni vogliamo che la sua” memoria operante “ si traduca in impegno per il futuro, cercando di continuare il lavoro da lei intrapreso; questo per noi è il modo migliore per sentirla viva e accanto a noi.

Della poliedricità del suo impegno civico si parlerà nell' incontro si svolgerà il prossimo 5 giugno alle ore 17,30 nella sala conferenze della banca Sicana, via Crispi n.25, a Caltanissetta, concessa gentilmente per l'occasione dal presidente Dott.Di Forti.





