Festa della Repubblica, il sindaco di Caltanissetta: "Tema dell'inclusione per ridare ai cittadini fiducia nelle istituzioni"

Anche a Caltanissetta è stato celebrato il 2 giugno, giorno in cui si ribadiscono i valori di libertà, democrazia e uguagluanza

Redazione

02 Giugno 2019 16:52

“Il 2 giugno è l’anniversario in cui si ribadiscono i valori di libertà, democrazia e uguaglianza posti a fondamento della Costituzione. Il Presidente della Repubblica nel suo messaggio ci ha ricordato l’importanza per l'Italia dei principi di sussidiarietà e cooperazione con le autonomie locali. L’inclusione, tema scelto dal ministro della Difesa per questa Festa della Repubblica, significa sintesi delle istanze, soluzioni condivise in sede locale, capacità d’ascolto, sostegno all'associazionismo e al volontariato. Tutto ciò, insieme all’azione di prevenzione e repressione dell’illegalità da parte delle forze dell’ordine, serve a ridare ai cittadini fiducia nelle istituzioni”.E' quanto ha affermato il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, a margine della cerimonia del 2 giugno per la Festa della Repubblica.



