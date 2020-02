Eventi 21

Festa del tesseramento dell'Ugl di Caltanissetta e Gela: una nuova stagione sempre dalla parte dei lavoratori

Con l'occasione il sindacato ha celebrato i suoi 70 anni di storia e ha voluto ricordare gli ultimi traguardi raggiunti

Redazione

02 Febbraio 2020 17:10

“La festa del tesseramento è stata anche un modo per ricordare gli ultimi traguardi raggiunti dal nostro sindacato: i nostri 70 anni di storia e la presentazione del nuovo logo dell’Ugl come avvenuto a livello nazionale, ora riproiettato a livello territoriale”. Con questo spirito si è svolta a Caltanissetta e Gela la festa del tesseramento Ugl, organizzata dalla segreteria territoriali , con la partecipazione del segretario nazionale Energia Michele Polizzi , "È certamente un momento di incontro e di confronto con tutti i dirigenti Ugl che quotidianamente si impegnano sul territorio per la tutela dei diritti dei lavoratori", ha detto l’esponente nazionale. "Con lo spirito della confederalità – ha aggiunto – l’Ugl dice Alario è una comunità che prosegue questo percorso di 70 anni; un tragitto difficile, complicato, dalla parte più complessa della rappresentanza dei lavoratori spesso discriminata, ma sempre con la fierezza e la volontà di difendere gli interessi dei lavoratori associati e complessivamente del mondo del lavoro. La provincia nissena viene rappresentata in modo ottimale dai nostri uomini, tant’è che ad oggi contiamo una percentuale alta in termini di iscritti a rappresentare tutte le federazioni e categorie: dai giovani ai pensionati. Un ringraziamento speciale va al nostro segretario generale Francesco Paolo Capone

“La festa del tesseramento è stata anche un modo per ricordare gli ultimi traguardi raggiunti dal nostro sindacato: i nostri 70 anni di storia e la presentazione del nuovo logo dell’Ugl come avvenuto a livello nazionale, ora riproiettato a livello territoriale”. Con questo spirito si è svolta a Caltanissetta e Gela la festa del tesseramento Ugl, organizzata dalla segreteria territoriali , con la partecipazione del segretario nazionale Energia Michele Polizzi , "È certamente un momento di incontro e di confronto con tutti i dirigenti Ugl che quotidianamente si impegnano sul territorio per la tutela dei diritti dei lavoratori", ha detto l’esponente nazionale. "Con lo spirito della confederalità – ha aggiunto – l’Ugl dice Alario è una comunità che prosegue questo percorso di 70 anni; un tragitto difficile, complicato, dalla parte più complessa della rappresentanza dei lavoratori spesso discriminata, ma sempre con la fierezza e la volontà di difendere gli interessi dei lavoratori associati e complessivamente del mondo del lavoro. La provincia nissena viene rappresentata in modo ottimale dai nostri uomini, tant’è che ad oggi contiamo una percentuale alta in termini di iscritti a rappresentare tutte le federazioni e categorie: dai giovani ai pensionati. Un ringraziamento speciale va al nostro segretario generale Francesco Paolo Capone

News Successiva Gela, domani riapre il museo archeologico. Era stato chiuso ad agosto per il crollo di un contro-soffitto

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare