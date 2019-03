Eventi 101

Festa del rugby rivolta agli alunni delle scuole elementari di Caltanissetta, oltre 70 i partecipanti

L'evento è a cura della Nissa Rugby. La società del capoluogo, ha riunito alcuni istituti al Polivalente di Portella della Ginestra

Redazione

09 Marzo 2019 11:19

Rugby, didattica e valori: tris vincente che ha animato e caratterizzato “Rugby per tutti”, progetto della Nissa Rugby rivolto alle scuole elementari. La società del capoluogo nisseno, che in questa stagione ha messo in opera numerosi progetti con scuole ed università, ha riunito alcuni istituti cittadini nella mattinata di venerdì 8 marzo al polivalente di Portella della Ginestra; hanno partecipato l’I.C. Lombardo Radice, l’I.C. Martin Luther King, la Scuola Elementare Santa Lucia e la Scuola Elementare L. Sciascia.I bambini, oltre 70 i partecipanti, hanno trascorso un’indimenticabile mattinata con il “Torneo scolastico under 10”, dopo gli appuntamenti settimanali pomeridiani gratuiti di formazione per il “mini-rugby” che hanno registrato l’inusuale ma gradita partecipazione anche di moltissimi genitori; tanti sorrisi, molto divertimento e la voglia di continuare a crescere con la palla ovale. Importante il contributo degli insegnanti: le maestre Anna Paccagnin (ref. Progetto L Radice) e Antonella Gugino, Maestre Luigia Giunta, Pina La Vaille e Anzalone (M.L. King), Maestra Michela Brivido e Manuela Premier (Sciascia) e Maestra Emanuela Pollicino (Santa Lucia).

Da segnalare inoltre la presenza di tre studenti del Liceo scientifico-sportivo “A. Volta” facenti parte dell'alternanza scuola-lavoro che hanno partecipato come tecnici in tirocinio: Francesco Di Benedetto, Paola Caramanna e Maurizio Amenta.

Il direttore sportivo della Nissa Rugby, Andrea Lo Celso, sottolinea: “La Nissa Rugby asd ringrazia il comune di Caltanissetta e l’assessore allo sport Carlo Campione per la concessione dell’impianto, ed il Responsabile Promozione e Sviluppo Sicilia della Fir, Giacomo Granata per la collaborazione attiva per riuscita della giornata. Grazie al direttore tecnico della Nissa Rugby Fabrizio Blandi, al responsabile scuola Michele D’Oro ed a tutti gli altri tecnici che lavorano costantemente alla crescita e allo sviluppo della nostra realtà”.









Rugby, didattica e valori: tris vincente che ha animato e caratterizzato “Rugby per tutti”, progetto della Nissa Rugby rivolto alle scuole elementari. La società del capoluogo nisseno, che in questa stagione ha messo in opera numerosi progetti con scuole ed università, ha riunito alcuni istituti cittadini nella mattinata di venerdì 8 marzo al polivalente di Portella della Ginestra; hanno partecipato l’I.C. Lombardo Radice, l’I.C. Martin Luther King, la Scuola Elementare Santa Lucia e la Scuola Elementare L. Sciascia.I bambini, oltre 70 i partecipanti, hanno trascorso un’indimenticabile mattinata con il “Torneo scolastico under 10”, dopo gli appuntamenti settimanali pomeridiani gratuiti di formazione per il “mini-rugby” che hanno registrato l’inusuale ma gradita partecipazione anche di moltissimi genitori; tanti sorrisi, molto divertimento e la voglia di continuare a crescere con la palla ovale. Importante il contributo degli insegnanti: le maestre Anna Paccagnin (ref. Progetto L Radice) e Antonella Gugino, Maestre Luigia Giunta, Pina La Vaille e Anzalone (M.L. King), Maestra Michela Brivido e Manuela Premier (Sciascia) e Maestra Emanuela Pollicino (Santa Lucia).

Da segnalare inoltre la presenza di tre studenti del Liceo scientifico-sportivo “A. Volta” facenti parte dell'alternanza scuola-lavoro che hanno partecipato come tecnici in tirocinio: Francesco Di Benedetto, Paola Caramanna e Maurizio Amenta.

Il direttore sportivo della Nissa Rugby, Andrea Lo Celso, sottolinea: “La Nissa Rugby asd ringrazia il comune di Caltanissetta e l’assessore allo sport Carlo Campione per la concessione dell’impianto, ed il Responsabile Promozione e Sviluppo Sicilia della Fir, Giacomo Granata per la collaborazione attiva per riuscita della giornata. Grazie al direttore tecnico della Nissa Rugby Fabrizio Blandi, al responsabile scuola Michele D’Oro ed a tutti gli altri tecnici che lavorano costantemente alla crescita e allo sviluppo della nostra realtà”.









"Camicette bianche", in scena a Caltanissetta il musical dell'istituto "Luigi Russo"

News Successiva Caltanissetta, stagione teatrale: doppio appuntamento nel fine settimana al centro Michele Abbate e al Margherita

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews