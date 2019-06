Attualita 234

Festa del 2 giugno a Caltanissetta, presente anche la sezione gelese dell'Ordine del Merito della Repubblica

La delegazione gelese, dopo la cerimonia militare, si è recata in prefettura dove il prefetto ha consegnato a nuovi 14 insigniti le onorificenze al merito

Redazione

04 Giugno 2019 15:44

C'era anche la sezione gelese dell'Associazione Insigniti dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana, alla festa del 2 giugno che si è tenuta a Caltanissetta. Presenti, allo schieramento d'onore col proprio gonfalone, i cavalieri Antonio Benfatti e Salvatore Peritore. Subito dopo la cerimonia militare, svoltasi in viale Regina Margherita, la delegazione si è recata in Prefettura dove il Prefetto ha consegnato a nuovi 14 insigniti, le onoreficenze al merito. Intanto si allarga sempre più la famiglia dell'Ancri di Gela. Ci sono 9 nuovi iscritti. Si tratta del commendatore Francesco Riggio, del cavaliere ufficiale Giuseppe Pesce e dei cavalieri Pietro Milano, Carmelo Mosca, Michele Di Tommaso, Calogero De Fraia, Francesco Cagnina, Alfonso Bingo e Mario Lo Piccolo. Il presidente nazionale, cavaliere Tommaso Bove, ha espresso compiacimento per quanto fatto dalla delegazione di Gela, in ambito culturale e benefico per la città. Il prossimo 14 giugno, assieme al Lions Club e al gruppo tetrale Antidoto, l'Ancri organizza una serata di beneficenza al fine di raccogliere fondi Caritas per l'apertura di un centro diurno per disabili a Gela. La manifestazione si terrà presso il teatro Antidoto di Macchitella. Sarà presente, tra gli altri, il vescovo della diocesi di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana.

