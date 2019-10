Eventi 289

Festa dei morti. A Caltanissetta alunni in municipio per riscoprire la tradizione con laboratori e racconti

Il pasticcere Lillo De Fraia realizzerà i dolci tipici della festa, la frutta Martorana, in un laboratorio in cui saranno coinvolti gli alunni delle scuole

29 Ottobre 2019 18:52

Mercoledì 30 ottobre alle 10,30 nell’atrio del palazzo municipale di Caltanissetta si terrà un’iniziativa dedicata alla tradizione della Festa dei morti. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune e il comitato di quartiere Santa Croce con la partecipazione di una classe di alunni per ogni istituto comprensivo della città. All’incontro parteciperanno il sindaco, Roberto Gambino e l’assessore alla scuola, Marcella Natale. L’attore Giorgio Villa con aneddoti e storie racconterà ai bambini cos’era la festa dei morti nella tradizione e nella cultura popolare nissena. Il pasticcere Lillo De Fraia realizzerà i dolci tipici della festa, la frutta Martorana, in un laboratorio in cui saranno coinvolti gli alunni delle scuole. Don Alessandro Rovello spiegherà l’importanza della commemorazione dei defunti. A tutti i circa 150 partecipanti sarà donato un pupo di zucchero e una frutta Martorana.

