Fermati mentre tentavano di ricostruire partito neonazista, Demos e Polo Civico: "Dai politici nisseni silenzio sulla brillante azione giudiziaria"

Pubblichiamo di seguito un comunicato stampa a firma del Polo Civico e Demos Caltanissetta in seguito all'operazione coordinata dalla Procura di Caltanissetta

Redazione

02 Dicembre 2019 21:05

E' nelle abitudini del comune vivere domestico che si annidano i germi che alimentano le ideologie autoritarie…» È proprio dal pensiero di Wilhelm Reich in Psicologia di massa del fascismo, che Demos Caltanissetta ed il Polo Civico Cives 3.0 di Caltanissetta plaudono all'azione giudiziaria diretta dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, alla Digos di Enna ed al servizio anti-terrorismo che hanno bloccato un tentativo di costituzione di un partito nazista.Ci troviamo di fronte al più oscuro abominio della storia e viene da chiedersi cosa abbia spinto questi soggetti ad agire così. Provocazione? Convinzione? Voglia di fare notizia senza retroterra alcuno? Spesso accade che alcuni governi provino a cancellare la memoria dei crimini nazisti come se la cosa fosse non più di tanto rilevante.

Noi ci opponiamo fermamente e non possiamo accettare il silenzio politico di fronte a questo episodio di palese antisemitismo e di autoritarismo. Le indagini sono partite da un vile gesto ' terroristico" a Pietraperzia contro un' eccellente organizzazione sociale Don Bosco 2000 che gestisce un centro Sprar. L'associazione, presieduta da Agostino Sella, coordinatore provinciale di Demos Enna, non si è arresa a questo atto intimidatorio, ed ha continuato con dignità e professionalità riuscendo a rispondere con fermezza e professionalità.

Demos Caltanissetta ed il Polo Civico Cives 3.0 condividono che per contrastare queste forme abominevoli di egoismo sociale bisogna in ogni modo promuovere e valorizzare le azioni di solidarietà e sussidiarietà.

Coordinamento Provinciale di DEMOS Caltanissetta

Polo Civico Cives 3.0 Caltanissetta



