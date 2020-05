Cronaca 1889

Femminicidio a Niscemi, pensionato uccide la moglie con una coltellata alla gola

L'episodio è è avvenuto all'interno della casa della coppia. Indagano i carabinieri del Reparto Territoriale di Gela

Redazione

18 Maggio 2020 09:39

Femminicidio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un pensionato, Vincenzo Buccheri, per il quale la settimana scorsa era stato richiesto il trattamento sanitario obbligatorio, questa mattina - secondo una prima ricostruzione da parte dei Carabinieri - ha sferrato una coltellata alla moglie, Giuseppa Pardo, una casalinga di 66 anni.La donna, secondo una prima ricostruzione, è stata colpita al collo. L’episodio è avvenuto all’interno della casa della coppia. Sono stati i vicini di casa a chiedere l’intervento degli operatori del 118. Sul femminicidio indagano i Carabinieri della Stazione di Niscemi e quelli del Reparto territoriale di Gela. L'uxoricida si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri, a disposizione del sostituto procuratore Mario Calabrese.

Femminicidio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un pensionato, Vincenzo Buccheri, per il quale la settimana scorsa era stato richiesto il trattamento sanitario obbligatorio, questa mattina - secondo una prima ricostruzione da parte dei Carabinieri - ha sferrato una coltellata alla moglie, Giuseppa Pardo, una casalinga di 66 anni.La donna, secondo una prima ricostruzione, è stata colpita al collo. L’episodio è avvenuto all’interno della casa della coppia. Sono stati i vicini di casa a chiedere l’intervento degli operatori del 118. Sul femminicidio indagano i Carabinieri della Stazione di Niscemi e quelli del Reparto territoriale di Gela. L'uxoricida si trova in stato di fermo nella caserma dei carabinieri, a disposizione del sostituto procuratore Mario Calabrese.

News Successiva Niscemi, scontro frontale tra due auto: il bilancio è di tre feriti tutti in prognosi riservata

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare