Femminicidio a Lentini, 82enne uccide con due colpi di pistola la sua giovane convivente di 32 anni

A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati dal rumore degli spari. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri

09 Giugno 2020 12:53

Ennesimo femminicidio, questa volta a Lentini, nel Siracusano. Una donna di 32 anni è stata uccisa questa mattina intorno alle 11 in un'abitazione in via Sicilia. La donna sarebbe stata raggiunta da due colpi di pistola esplosi, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Siracusa che hanno avviato le indagini, da un anziano di 82 anni con cui conviveva da tempo.A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati dal rumore degli spari. Sul posto sono intervenuti immediatamente i militari. Il corpo della vittima era in una pozza di sangue e il pensionato è sotto interrogatorio.



