Sport 870

Federica Pellegrini in lacrime: "Sono positiva al Covid". Aveva accusato dolori e mal di gola

L'atleta azzurra era pronta per l'International Swimming League di Budapest: «Ho pianto tanto, mi spiace non poter gareggiare»

Redazione

15 Ottobre 2020 21:07

Nel giro di pochi minuti, subito dopo Valentino Rossi, è arrivata anche la notizia della positività di Federica Pellegrini. È stata la stessa campionessa ad annunciarlo tramite il suo profilo Instagram dove è apparsa in lacrime spiegando la situazione e manifestando la sua delusione. È un giorno nero per i miti dello sport italiano.La campionessa Mondiale dei 200 stile libero era in attesa della partenza per Budapest dove nel week end inizierà l’International Swimming League. Costretta alla quarantena, la Pellegrini salterà una tappa di avvicinamento importante per quello che – come ha dichiarato – è il suo vero obiettivo, le Olimpiadi di Tokyo 2021, ultima recita a coronamento di una straordinaria carriera.

«Buonasera a tutti, scusate la mia faccia ma ho appena ricevuto una brutta notizia – dice in un video, l’azzurra, visibilmente provata – oggi pomeriggio ho fatto il tampone e l’esito è positivo. Sono positiva al covid. Ho sentito forti dolori, mi è venuto mal di gola durante la sessione di allenamento di ieri. Sono tornata a casa e mi sono sottoposta al test e l’esito è positivo. Non so se ridere o piangere, in verità ho pianto. Cercheremo di prendere il lato positivo della cosa anche se per adesso mi sfugge».



